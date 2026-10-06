DJ MÄRKTE ASIEN/US-Vorgaben und Ölpreisrückgang stützen Aktien

DOW JONES--Überwiegend im Plus tendieren die Börsen in Ostasien und Australien am Dienstag. Neben positiven Vorgaben der US-Börsen liefert der Ölpreis Unterstützung, der noch am Vortag gefallen ist. Auf der anderen Seite bremsen aber die gestiegenen Marktzinsen. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen stieg am Montag auf den höchsten Stand seit April 2002.

Die Börse in Shanghai ist noch bis einschließlich Mittwoch feiertagsbedingt geschlossen. Am Aktienmarkt in Hongkong notiert der Hang-Seng-Index 0,8 Prozent höher. In Sydney steigt der S&P/ASX-200 um 0,5 Prozent.

In Seoul gibt der Kospi nach dem langen Feiertagswochenende gegen die positive regionale Tendenz um 1,4 Prozent nach. Belastet wird der Index von den Schwergewichten Samsung Electronics (-1,7%) und SK Hynix (-3,3%). LG Electronics steigen um 7,4 Prozent. Das Unternehmen hat einen Auftrag zur Lieferung von Kühlsystemen für Datenzentren in den USA an Land gezogen, der sich über mehrere Jahre erstreckt. Einen Auftrag zur Lieferung von Mehrschicht-Keramikkondensatoren im Volumen von 285,61 Milliarden Won (rund 190 Millionen Euro) hat derweil Samsung Electro-Mechanics vermeldet. Die Aktie verbessert sich um 5,4 Prozent. Hanmi Semiconductor (+1,1%) wiederum hat einen Auftrag von Samsung Electro-Mechanics erhalten.

An der Tokioter Börse klettert der Nikkei-225-Index um 0,7 Prozent. Der breiter gefasste Topix steigt um 0,8 Prozent. Die japanischen Anleiherenditen folgen den US-Renditen nach oben, was die Kauflaune etwas dämpft. Gesucht sind Aktien der Elektronik- und Finanzbranche. Advantest gewinnen 2,9 Prozent und Japan Post Bank 1,9 Prozent.

=== S&P/ASX 200 (Sydney) 8.730,60 +0,5 +0,2 07:00 Topix 500 (Tokio) 3.262,89 +0,8 +22,6 08:00 Kospi (Seoul) 6.904,66 -1,4 +63,9 08:30 Hang-Seng (Hongkong) 24.228,47 +0,8 -5,5 10:00 Shanghai-Composite Feiertag 09:00 Straits-Times (Singapur) 5.657,14 -0,1 +21,8 11:00 IDX Comp. (Indonesien) 6.192,25 +1,2 -28,4 10:00 KLCI (Malaysia) 1.637,24 +0,3 -2,5 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:55 Uhr % YTD EUR/USD 1,1218 -0,0 1,1221 1,1187 -4,5 EUR/JPY 177,43 +0,1 177,18 176,47 -3,6 EUR/GBP 0,8487 +0,0 0,8486 0,8464 -2,6 USD/JPY 158,15 +0,2 157,90 157,73 +1,0 USD/KRW 1.343,59 +0,2 1.341,64 1.344,76 -6,7 USD/CNY 6,7045 +0,0 6,7045 6,7045 -4,1 USD/CNH 6,7028 -0,0 6,7035 6,7118 -3,9 USD/HKD 7,8474 +0,0 7,8464 7,8465 +0,8 AUD/USD 0,6970 +0,0 0,6969 0,6942 +4,5 NZD/USD 0,5596 -0,0 0,5597 0,5591 -2,8 BTC/USD 85.579,31 -0,2 85.785,12 86.236,96 -2,4 ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 89,98 +0,6 0,55 89,43 Brent/ICE 100,75 +0,4 0,43 100,32 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.121,56 -0,4 -17,93 4.139,49 Silber 60,50 -0,9 -0,55 61,05 Platin 1.707,70 -0,8 -13,55 1.721,25 (Angaben ohne Gewähr) ===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/rio

(END) Dow Jones Newswires

October 06, 2026 01:01 ET (05:01 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.