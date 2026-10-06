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Dow Jones News
06.10.2026 07:33 Uhr
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(1)

MÄRKTE ASIEN/US-Vorgaben und Ölpreisrückgang stützen Aktien

DJ MÄRKTE ASIEN/US-Vorgaben und Ölpreisrückgang stützen Aktien

DOW JONES--Überwiegend im Plus tendieren die Börsen in Ostasien und Australien am Dienstag. Neben positiven Vorgaben der US-Börsen liefert der Ölpreis Unterstützung, der noch am Vortag gefallen ist. Auf der anderen Seite bremsen aber die gestiegenen Marktzinsen. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen stieg am Montag auf den höchsten Stand seit April 2002.

Die Börse in Shanghai ist noch bis einschließlich Mittwoch feiertagsbedingt geschlossen. Am Aktienmarkt in Hongkong notiert der Hang-Seng-Index 0,8 Prozent höher. In Sydney steigt der S&P/ASX-200 um 0,5 Prozent.

In Seoul gibt der Kospi nach dem langen Feiertagswochenende gegen die positive regionale Tendenz um 1,4 Prozent nach. Belastet wird der Index von den Schwergewichten Samsung Electronics (-1,7%) und SK Hynix (-3,3%). LG Electronics steigen um 7,4 Prozent. Das Unternehmen hat einen Auftrag zur Lieferung von Kühlsystemen für Datenzentren in den USA an Land gezogen, der sich über mehrere Jahre erstreckt. Einen Auftrag zur Lieferung von Mehrschicht-Keramikkondensatoren im Volumen von 285,61 Milliarden Won (rund 190 Millionen Euro) hat derweil Samsung Electro-Mechanics vermeldet. Die Aktie verbessert sich um 5,4 Prozent. Hanmi Semiconductor (+1,1%) wiederum hat einen Auftrag von Samsung Electro-Mechanics erhalten.

An der Tokioter Börse klettert der Nikkei-225-Index um 0,7 Prozent. Der breiter gefasste Topix steigt um 0,8 Prozent. Die japanischen Anleiherenditen folgen den US-Renditen nach oben, was die Kauflaune etwas dämpft. Gesucht sind Aktien der Elektronik- und Finanzbranche. Advantest gewinnen 2,9 Prozent und Japan Post Bank 1,9 Prozent. 

=== 
S&P/ASX 200 (Sydney)    8.730,60  +0,5    +0,2      07:00 
Topix 500 (Tokio)     3.262,89  +0,8   +22,6      08:00 
Kospi (Seoul)       6.904,66  -1,4   +63,9      08:30 
Hang-Seng (Hongkong)   24.228,47  +0,8    -5,5      10:00 
Shanghai-Composite    Feiertag               09:00 
Straits-Times (Singapur)  5.657,14  -0,1   +21,8      11:00 
IDX Comp. (Indonesien)   6.192,25  +1,2   -28,4      10:00 
KLCI (Malaysia)      1.637,24  +0,3    -2,5      10:00 
 
DEVISEN           zuletzt +/- %   00:00  Mo, 8:55 Uhr % YTD 
EUR/USD           1,1218  -0,0   1,1221     1,1187  -4,5 
EUR/JPY           177,43  +0,1   177,18     176,47  -3,6 
EUR/GBP           0,8487  +0,0   0,8486     0,8464  -2,6 
USD/JPY           158,15  +0,2   157,90     157,73  +1,0 
USD/KRW          1.343,59  +0,2  1.341,64    1.344,76  -6,7 
USD/CNY           6,7045  +0,0   6,7045     6,7045  -4,1 
USD/CNH           6,7028  -0,0   6,7035     6,7118  -3,9 
USD/HKD           7,8474  +0,0   7,8464     7,8465  +0,8 
AUD/USD           0,6970  +0,0   0,6969     0,6942  +4,5 
NZD/USD           0,5596  -0,0   0,5597     0,5591  -2,8 
BTC/USD          85.579,31  -0,2 85.785,12    86.236,96  -2,4 
 
ROHOEL           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex           89,98  +0,6    0,55      89,43 
Brent/ICE          100,75  +0,4    0,43     100,32 
 
Metalle           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold            4.121,56  -0,4   -17,93    4.139,49 
Silber            60,50  -0,9   -0,55      61,05 
Platin           1.707,70  -0,8   -13,55    1.721,25 
 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/rio

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October 06, 2026 01:01 ET (05:01 GMT)

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