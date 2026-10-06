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Europas führende Gründerschmiede Wie Alumni von Delivery Hero und dessen europäischen Marken 150 Startups im Wert von 7,5 Milliarden Euro aufgebaut haben
Berlin, 6. Oktober 2026 - Delivery Hero ist zu Europas führender Gründerschmiede geworden. Aus dem Alumni-Netzwerk des Unternehmens - inklusive seiner europäischen Marken - sind 150 Startups mit einem gemeinsamen Unternehmenswert von 7,5 Milliarden Euro hervorgegangen. Sie beschäftigen 11.000 Menschen in Europa und darüber hinaus. Die Zahlen stammen aus einer neuen Analyse, die heute von der Startup-Datenplattform Dealroom.co veröffentlicht wurde.
Die Daten zeigen, dass die Wirkung von Delivery Hero in seiner 15-jährigen Geschichte weit über das eigene globale Geschäft hinausreicht. Ehemalige Mitarbeiter haben im gesamten europäischen Tech-Ökosystem neue Unternehmen gegründet, Arbeitsplätze geschaffen und Investitionen angestoßen. Damit tragen sie unmittelbar zum wirtschaftlichen Wohlstand Europas bei.
Niklas Östberg, CEO und Mitgründer von Delivery Hero, sagt: "Wir sind stolz darauf, dass sich Delivery Hero in den 15 Jahren seit seiner Gründung zum führenden Netzwerk entwickelt hat, das Kapital, Gründer, operative Talente und Erfahrung zurück in das europäische Ökosystem bringt. Es freut mich sehr zu sehen, wie diese Wirkung weiter wächst. Ich wünsche mir, dass auch die nächste Generation europäischer Gründer dieselbe Chance bekommt, hier Unternehmen aufzubauen und zu skalieren. Dafür muss Europa weiterhin die richtigen Rahmenbedingungen schaffen."
Yoram Wijngaarde, Gründer und CEO von Dealroom.co, sagt: "Der Talentpool im europäischen Tech-Ökosystem wächst immer schneller, weil immer mehr Gründer und Investoren aus eigener Erfahrung wissen, was es bedeutet, ein weltweit führendes Unternehmen zu skalieren. Delivery Hero sticht als zentraler Anker aus diesem europaweiten Netzwerk hinaus."
Führende Gründerschmieden Europas, nach Anzahl der Unternehmensgründungen durch Alumni und von Alumni eingesammeltem Venture Capital
Wertschöpfung in Europa, verankert in Deutschland
Deutschland steht im Zentrum dieser Wirkung. Auf Startups mit Sitz in Berlin entfallen 4,9 Milliarden Euro des gesamten kombinierten Unternehmenswertes von 7,5 Milliarden Euro. Von den weltweit 11.000 neu geschaffenen Arbeitsplätzen entstanden etwa 3.700 in Deutschland.
Nach allen im Bericht untersuchten zentralen Kennzahlen ist Delivery Hero Deutschlands führende Gründerschmiede. Die Wirkung erstreckt sich jedoch über die gesamten europäischen Aktivitäten des Unternehmens: Auch jenseits der Berliner Zentrale haben Alumni der Delivery-Hero-Marken in allen europäischen Märkten, in denen die Gruppe vertreten ist, Unternehmen gegründet.
Allein aus dem Alumni-Netzwerk von foodora sind 49 Startups in Frankreich, Spanien, Skandinavien und Mitteleuropa hervorgegangen. Gemeinsam erreichen sie einen Unternehmenswert von 2,3 Milliarden Euro. Ehemalige Mitarbeiter von Glovo haben weitere 35 Startups mit einem gemeinsamen Unternehmenswert von 461 Millionen Euro gegründet.
Kapital und Talente fließen zurück ins Ökosystem
Die Wirkung von Delivery Hero auf Europas Tech-Ökosystem reicht noch weiter. So ist bereits eine zweite Generation von Gründern entstanden: Von Delivery-Hero-Alumni gegründete Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen sind inzwischen selbst zu Gründerschmieden geworden - darunter Gorillas, Kaia Health und Zenjob. Aus Unternehmen wie diesen sind dem Bericht zufolge bereits rund 80 weitere Startups hervorgegangen.
Delivery-Hero-Alumni investieren inzwischen auch in die nächste Generation von Unternehmen. Mehr als 30 ehemalige Mitarbeiter von Delivery Hero sind in die Venture-Capital-Branche gewechselt. Sie haben mehr als 35 Investmentgesellschaften gegründet oder sind dort als Partner eingestiegen. Diese Gesellschaften haben seit 2020 insgesamt 7,3 Milliarden Euro für neue Fonds eingeworben und sich im selben Zeitraum an mehr als 2.300 Finanzierungsrunden mit einem Gesamtvolumen von über 79 Milliarden Euro beteiligt. Seit 2017 verzeichneten Startups von Delivery-Hero-Alumni durchschnittlich zwei Exits pro Jahr.
Die nächste Chance für Europa
Wie die Analyse von Dealroom.co zeigt, stärken Unternehmen wie Delivery Hero, die in Europa gegründet wurden und hier gewachsen sind, das europäische Ökosystem. Diese Wirkung verstärkt sich weiter. Durch eine enge Zusammenarbeit von Wirtschaft und Politik lässt sich noch mehr erreichen. Politische Entscheidungsträger können regulatorische Komplexität abbauen, einen echten Binnenmarkt schaffen und die Kapitalmärkte weiterentwickeln, damit europäische Startups in Europa skalieren können. Scale-ups wie Delivery Hero bringen ihrerseits operative Erfahrung, Ambition und Netzwerke ein, auf die Startups zurückgreifen können.
Zusammengenommen geben diese Faktoren Europa die Chance, sein einzigartiges Startup-Umfeld mit seinem enormen sozioökonomischen Potenzial weiterzuentwickeln: hochwertige Arbeitsplätze sowie Talente und Technologien aus Europa, die weltweit Wirkung entfalten.
Der vollständige Bericht ist auf der Website von Dealroom verfügbar.
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Umfang der Analyse:
Der Bericht berücksichtigt Alumni der Berliner Delivery-Hero-Zentrale sowie der sechs Marken mit europäischem Geschäft: efood, foodora, foodpanda, foody, Glovo und Yemeksepeti. Bei foodpanda flossen ausschließlich die europäischen Aktivitäten in die Analyse ein. Die meisten dieser Marken gehören seit mehr als zehn Jahren zu Delivery Hero; einige wurden bereits in einer sehr frühen Phase ihrer Entwicklung Teil der Gruppe. Berücksichtigt wurden auch Startups von Alumni, die ihre jeweilige Marke bereits vor deren Übernahme durch Delivery Hero verlassen hatten. Um eine einheitliche Vergleichbarkeit zu gewährleisten, wurde diese Methodik auf alle im Bericht untersuchten Unternehmen angewandt. Darin unterscheidet sich die Analyse von der Berichtsreihe "Founder Factories" von Accel und Dealroom, die ausschließlich Alumni der jeweils genannten Marke berücksichtigt.
Methodik:
Ein Startup gilt als Alumni-Startup, wenn mindestens einer seiner Gründer länger als fünf Monate in Vollzeit bei Delivery Hero oder einer der europäischen Marken tätig war und das Unternehmen innerhalb von sechs Jahren nach seinem Ausscheiden gegründet hat. Das Unternehmen muss mindestens zwei Beschäftigte haben. Agenturen, Beratungen und etablierte Unternehmen sowie Gründungen ehemaliger Praktikanten oder Berater werden nicht berücksichtigt. Die Methodik wurde im Rahmen der 2022 gestarteten Berichtsreihe "Founder Factories" von Accel und Dealroom entwickelt. Dealroom.co hat die Daten im September 2026 zusammengestellt.
ÜBER DELIVERY HERO
Delivery Hero ist die weltweit führende lokale Lieferplattform, die ihren Dienst in rund 65 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika anbietet. Das Unternehmen startete 2011 als Lieferdienst für Essen und betreibt heute seine eigene Logistik auf vier Kontinenten. Darüber hinaus leistet Delivery Hero Pionierarbeit im Bereich des Quick-Commerce, der nächsten Generation des E-Commerce, mit dem Ziel, Lebensmittel und Haushaltswaren in weniger als einer Stunde - häufig in 20 bis 30 Minuten - zum Kunden zu bringen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin, Deutschland, ist seit 2017 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und Teil des Börsenindex MDAX. Weitere Informationen: www.deliveryhero.com
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ÜBER DEALROOM
Dealroom.co ist eine globale Daten- und Informationsplattform, mit der sich besonders vielversprechende Unternehmen, Technologien und Ökosysteme identifizieren und verfolgen lassen. Zu den Kunden zählen einige der weltweit führenden Organisationen, darunter Sequoia, Accel, Index Ventures, McKinsey, BCG, Deloitte, Google, AWS, Microsoft und Stripe. Dealroom arbeitet eng mit Organisationen und Akteuren zusammen, die lokale Tech-Ökosysteme fördern. Gemeinsam schaffen sie ein umfassendes, mehrdimensionales Bild dieser Ökosysteme, das Kapital, Talente, Innovation, Unternehmertum und die gesamtwirtschaftliche Dynamik abbildet.
06.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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|ISIN:
|DE000A2E4K43
|WKN:
|A2E4K4
|Indizes:
|MDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; SIX, Wiener Börse
|LEI Code:
|529900C3EX1FZGE48X78
|EQS News ID:
|2410652
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2410652 06.10.2026 CET/CEST