Die Hensoldt-Aktie arbeitet bei 82,58 € weiter an einer Bodenbildung. Nach dem Absturz vom Rekordhoch bei 117,90 € bewegt sich der Rüstungstitel seit Monaten in einer breiten Seitwärtsphase. Kurzfristig liefern RSI und MACD erste bullische Signale. Das Elliott-Wellen-Szenario warnt allerdings davor, die laufende Korrektur bereits als vollständig beendet anzusehen. Chartanalyse zur Hensoldt-Aktie Im Tageschart pendelt die Hensoldt-Aktie seit Ende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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