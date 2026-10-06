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MTCM bringt Talea DRN auf den Markt: Eine Private-Market-Note, zwei Rails - für Arrangeure und Investoren, mit der Bank Frick als Partner für digitale Vermögenswerte und Zahlstelle



06.10.2026 / 08:20 CET/CEST

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Mit Talea DRN können Arrangeure ein Wertpapier emittieren, das sowohl traditionelle als auch digitale Investoren anspricht und im Rahmen einer einzigen Prüfung vollständig fungibel ist, wobei Bank Frick, Europas Pionier im Bereich Blockchain-Banking, als Partner für digitale Vermögenswerte fungiert. LUXEMBURG und BALZERS, Liechtenstein, 6. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- MTCM Securitization Architects hat heute "Talea DRN" auf den Markt gebracht, eine luxemburgische Verbriefungsanleihe, die in zwei Formen aus demselben geprüften Compartment ausgegeben wird: ein traditionelles ISIN-Wertpapier und ein digitaler Token. Anleger verfügen über dieselbe Schuldverschreibung, dieselben Sicherheiten und dieselben Rechte, und zwar in der Form, die ihnen am besten zusagt. So funktioniert es: Beide Formen sind dieselbe Note, keine synthetische Nachbildung oder ein separates Instrument. MTCM tokenisiert kein bestehendes Wertpapier, sondern stellt das Wertpapier selbst als Token dar, der mit der ISIN vollständig fungibel ist. Anleger können die Form wechseln, ohne die Währung oder die gesetzlichen Rechte des Wertpapiers zu ändern, und ihre Zeichnung in Fiat-Währung, Kryptowährung oder Stablecoin vornehmen. Für Arrangeure: Man muss sich nicht mehr zwischen einer herkömmlichen Emission und einer tokenisierten Emission entscheiden: Die Talea-DRN-Struktur erreicht Banken und Institute über Clearstream/Euroclear sowie digitalaffine, internationale Anleger über den Token. Der Name : "Talea" ist das lateinische Wort für einen Stecken oder schneiden. Über Jahrhunderte hinweg wurden Schulden auf Zählstäbchen festgehalten, die in zwei identische Hälften geteilt waren - eine für den Gläubiger, eine für den Schuldner. Talea DRN führt diesen Gedanken weiter: Eine Anleihe, zwei Formen, ein Recht. "Anleger sollten sich nicht zwischen dem System, dem sie vertrauen, und der Technologie, die sie sich wünschen, entscheiden müssen", sagte Pedro Herranz, Managing Partner und Group CEO von MTCM. "Talea DRN bietet ihnen eine Anleihe in zwei Formen: als traditionelle Abwicklung und Verwahrung oder mit der Geschwindigkeit und Reichweite digitaler Lösungen. Für die Arrangeure bedeutet dies eine wesentlich breitere Anlegerbasis." "Wir schätzen unsere Zusammenarbeit mit MTCM sehr. Durch die Kombination ihres Fachwissens im Bereich Verbriefungen mit unserer Erfahrung auf den Kapitalmärkten und im Bereich digitaler Vermögenswerte unterstützen wir Emittenten, die sowohl im Bereich der traditionellen als auch der digitalen Infrastruktur tätig sind", sagte Roman Wildhaber, Head of Capital-Market-Solutions bei der Bank Frick. Jedes Kompartiment ist nach luxemburgischem Verbriefungsrecht abgeschirmt, insolvenzgeschützt und wird unabhängig geprüft, was den Arrangeuren eine breitere Platzierung und den Anlegern einen weltweiten Zugang ermöglicht. Weitere Informationen zur Funktionsweise der Struktur: https://mtcm.ch/securitization/talea-dual-rail-note/ Informationen zu MTCM Securitization Architects

MTCM ist eine unabhängige, eigenverwaltete Verbriefungsplattform mit Sitz in Luxemburg, die ein verwaltetes Kapital von über 2,5 Milliarden Euro betreut. Wir machen jedes Asset bankfähig. Informationen zur Bank Frick

Die Bank Frick ist eine in Liechtenstein ansässige, beaufsichtigte Bank, die Finanzintermediären, Vermögensverwaltern und Emittenten Bank- und Kapitalmarktdienstleistungen anbietet. Zu den Dienstleistungen zählen die Tätigkeit als Zahlstelle, die Verwahrung und der Handel mit digitalen Vermögenswerten sowie Dienstleistungen für Emittenten von ETPs, aktiv verwalteten Zertifikaten (AMCs) und Zertifikaten für den Privatmarkt. www.mtcm.ch

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