Die wichtigsten Wirtschafts- und Finanztermine im Überblick:Zur Wochenmitte stehen die deutsche Industrieproduktion und die französische Handels- und Leistungsbilanz im Mittelpunkt. In den USA liefern Hypothekenanträge, das Fed-Sitzungsprotokoll und die Verbraucherkredite neue Hinweise zur Konjunktur und Geldpolitik. Unternehmensseitig sorgen die Kapitalmarkttage von SFC Energy und Porsche AG sowie die außerordentliche Hauptversammlung von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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