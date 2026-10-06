Der DAX dürfte zum heutigen Handelsstart zunächst einmal den positiven Vorgaben aus dem Technologiesektor folgen. An der Wall Street hat der Nasdaq 100 mit einem neuen Rekordhoch den Sorgen über steigende Anleiherenditen die Stirn geboten. Auch die technologielastigen Börsen in Asien griffen diese Bewegung auf.

Damit müssen sich die Anleger weiterhin zwischen zwei Opportunitäten an den Finanzmärkten entscheiden. Auf der einen Seite die KI- und Halbleiterunternehmen mit ihren Billionenbewertungen, auf der anderen Seite Staatsanleihen mit immer attraktiveren Renditen. Mehr als fünf Prozent bei zehnjährigen Staatsanleihen lösen bei vielen Investoren Begehrlichkeiten aus und werden zunehmend zur echten Anlagealternative.

Belastend wirken zum Handelsstart in Frankfurt die deutschen Auftragseingänge. Die Bestellungen der Industrie brachen um 10,6 Prozent ein und damit wesentlich stärker als erwartet. Verantwortlich dafür sind vor allem deutlich rückläufige Großaufträge aus Bereichen wie Rüstung, Schiffbau und Flugzeugbau. Die Anleger nehmen die schwachen Daten bislang allerdings lediglich zur Kenntnis.

Da die heutige Agenda kaum neue Impulse bereithält, dürfte das Duell zwischen Technologieaktien und Anleiherenditen den Handel bestimmen. Noch gewinnt die KI-Euphorie diesen Zweikampf. Je attraktiver die Renditen am Anleihemarkt werden, desto höher liegt allerdings die Messlatte für weitere Kurssteigerungen bei Aktien.

Aus technischer Sicht zeichnet sich für den DAX heute eine Handelsspanne zwischen 25 200 und 25 450 Punkten ab.

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