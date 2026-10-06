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Wall Street startete freundlich in die Woche. Der Nasdaq schloss auf Rekord. Nvidia erreichte ebenfalls ein Rekordhoch. Asien folgt der US-Tech-Rally überwiegend nach oben. Der Gegenpol bleibt der Bondmarkt. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries liegt im asiatischen Handel weiter über 5,3 % und damit nahe dem höchsten Stand seit 2002. Brent hält sich um 100 Dollar. Der DAX startet rd. 150 Punkte heute fester in den Tag.Gold leidet zunächst unter dem scharfen Zinsanstieg mit inzwischen üppigen Realrenditen in den USA. Ein Test der 4.000 $-Marke (s. Chart) zeichnet sich ab. Dann wird es langsam Zeit, bei den Minen nachzufassen.Der Kapitalbedarf der KI-Branche bleibt ungebrochen. OpenAI verhandelt über eine Finanzierungsrunde von mindestens 30 Mrd. Dollar bei rund 1,4 Bio. Dollar Bewertung. Fonds aus den Vereinigten Arabischen Emiraten könnten bis zu 10 Mrd. Dollar beitragen, auch BlackRock ist im Gespräch. Chinas Moonshot AI hat seine jüngste Finanzierungsrunde bei rund 50 Mrd. Dollar Bewertung abgeschlossen und strebt laut Bloomberg im ersten Quartal 2027 nach Hongkong. Alphabet steht zudem vor einem mehrjährigen Atomstromvertrag mit Constellation Energy über mindestens 1 Mrd. Dollar.Aus Deutschland: 1&1 erhöht das Grundkapital um 20 %. United Internet bringt eine Forderung über 850,2 Mio. Euro ein und erhält 35,35 Mio. neue Aktien zu rechnerisch 24,05 Euro. Der Anteil steigt auf rund 89,32 %.Heute hält Marvell seinen Kapitalmarkttag in New York. Folgt eine Erhöhung der Prognose? Wir hatten das Thema gestern in der Bernecker-daily präzesiert. Hier geht es zur Bernecker-daily:Bei Nike stufte Berenberg die Aktie von Hold auf Sell ab und senkte das Kursziel drastisch von 49 auf 27,50 Dollar.Zudem folgen heute deutsche Auftragseingänge, Eurozonen-Einzelhandelsumsätze und mehrere Fed-Reden.Volker SchulzRedaktionsleiter Hans A. Bernecker Börsenbriefe