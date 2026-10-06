Unterföhring (ots) -Aufgeblüht: "Promi Big Brother" startet am Montagabend sehr erfolgreich in die 14. Staffel. In der SAT.1-Senderzielgruppe der 14- bis 59-Jährigen verfolgen starke 9,3 Prozent der Zuschauer (Overnight-Quote) in der Prime Time die Startshow mit Marlene Lufen und Jochen Schropp und die Live-Einzüge der 14 Bewohner in die beiden neuen Bereiche Garten und Haus.In der jüngeren Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sehen sehr gute 13,6 Prozent unter anderem die Reaktionen der Bewohner auf die vier Überraschungs-Einzüge Anouschka Renzi, Tessa Bergmeier, Kim Virginia Grey und Nikola Grey. Insgesamt schalten 3,12 Millionen Seher (Nettoreichweite ab 3 J.) den PromiBB-Start.Direkt im Anschluss startet auch "Promi Big Brother - Die Late Night Show" mit Jochen Bendel mit sehr schönen 7,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen und starken 10,9 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren (14-49 J.) erfolgreich und sendet zum ersten Mal im großen Studio vor Live-Publikum. Der "Promi Big Brother - Livestream" kommt in der Nacht auf tolle 8,0 Prozent (14-59 J.) und 10,1 Prozent Marktanteil (14-49 J.).Diese 14 Bewohner stehen ab sofort unter 24-stündiger Dauerbeobachtung bei "Promi Big Brother"Aktuelle Garten-Bewohner- Reality-Star Maurice Dziwak- Kult-XXL-Gastronom Redo- Reality-Sternchen Francesca Morgese- No-Angels-Sängerin Nadja Benaissa- Sido-Ex Gia Georgina- Reality-Queen Kim Virginia Grey- Reality-Star Nikola GreyAktuelle Haus-Bewohner- Ex-Bayern-Spieler Christian Lell- Creatorin Nina Bridney- Box-Legende Axel Schulz- Schauspieler Gedeon Burkhard- GNTM-Finalist Godfrey Egbon- Schauspielerin Anouschka Renzi- Model Tessa BergmeierSeit Montagabend um 20:15 Uhr können Fans im "Promi Big Brother - 24 Stunden Livestream" auf Joyn das Leben der Bewohner im Garten und im Haus bis zum Finale zusätzlich rund um die Uhr mitverfolgen.Produziert wird "Promi Big Brother" von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions im Auftrag von SAT.1."Promi Big Brother" - täglich um 20:15 Uhr live in SAT.1 oder streamen auf Joyn"Promi Big Brother - Die Late Night Show" und "Promi Big Brother - Livestream" - täglich im Anschluss an die Hauptshow live in SAT.1 oder streamen auf Joyn"Promi Big Brother - 24 Stunden Livestream" - rund um die Uhr streamen auf JoynBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 06.10.2026 (vorläufig gewichtet)Fotos der Bewohner, des Gartens und des Hauses, sowie weitere Informationen und Fotomaterial zur Show finden Sie im "Promi Big Brother"-Pressefolder unter picdrop.com/joyn/promibigbrother.Pressekontakt:Kevin Körber, Lisa WittkeTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1187 o. - 1129Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comLisa.Wittke@ProSiebenSat1.comPhoto Production & EditingClarissa SchreinerTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1191Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6365480