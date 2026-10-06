GEAs Q3 Pre-Close Call bestätigte die angehobene FY26-Guidance und deutet auf ein weiteres starkes Auftragsquartal hin. Die Großaufträge erreichten in Q3 einen niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag und lagen damit deutlich über dem Vorjahreswert von EUR 64 Mio. Das organische Auftragswachstum dürfte nahe an den 10,7% aus H1 liegen. Die für das Gesamtjahr in Aussicht gestellten Auftragseingänge von > EUR 6 Mrd. könnten ein optisch schwächeres Q4 implizieren, da die Vergleichsbasis außergewöhnlich anspruchsvoll ist. Umsatz, EBITDA-Marge und FCF liegen im Plan, und das Aktienrückkaufprogramm verläuft planmäßig. Eine etwaige Schwäche beim Q4-Auftragseingang wäre eine Kaufgelegenheit, und der Buyback stützt die Aktie bis zur Zahlenvorlage am 9. November. BUY, Kursziel EUR 76,00 bestätigt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/gea-group-ag
© 2026 mwb research