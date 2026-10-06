Frankfurt (ots) -- berufundfamilie Service GmbH bietet Arbeitsblätter zum kostenfreien AbrufAm heutigen Europäischen Tag der pflegenden Angehörigen bringt die berufundfamilie Service GmbH ein neues Arbeitsblatt raus, das Arbeitgeber bei der Ausgestaltung ihrer Personalpolitik gezielt unterstützt: Der "Grundriss für pflegebewusste Vereinbarkeitsangebote in der Schichtarbeit" ergänzt den erfolgreichen "Stufenplan Beruf und Pflege" mit Maßnahmentipps, die auf die Bedarfe von Beschäftigten im Schichtdienst abgestimmt sind. Ergänzend dazu empfiehlt die berufundfamilie Personalverantwortlichen die Nutzung des ebenfalls neuen "Puzzle für individualisierte Lösungen" - ein Arbeitsblatt, das die Faktoren aufzeigt, die die Wünsche von Mitarbeitenden bezüglich der Vereinbarkeit von Beruf und Pflege maßgeblich beeinflussen und berücksichtigt werden sollten, um tragfähige Lösungen zu finden."Wie Beschäftigte berufliche und private Aufgaben miteinander vereinbaren, ist individuell unterschiedlich", betont Silke Güttler, Leitung Corporate Communications der berufundfamilie. "Neben der Tätigkeit entscheiden beispielsweise die Lebenssituation und auch der jeweilige Lebensentwurf darüber mit, wie eine passende Lösung aussieht. Das zeigt sich auch immer wieder bei den Dauerbrennerthemen Kinderbetreuung und private Pflege. Es lohnt sich daher für Führungskräfte, in einem direkten Gespräch mit den Mitarbeitenden wirklich hilfreiche und gleichzeitig für den Betrieb und das Team tragfähige Maßnahmen auszuloten."Von anhaltender Bedeutung sind im Rahmen der familien- und lebensphasenbewussten Personalpolitik neben pflegebewussten Angeboten auch die Ferienbetreuung von Mitarbeitendenkindern. Die Toolbox mit Arbeitsblättern führt Arbeitgeber erfolgreich durch drei wesentliche Schritte des eigenen Ferienprogramms: von der Bedarfserhebung über die Anmeldung durch die beschäftigten Eltern bis hin zur Evaluation. Das dreiteilige Set ist wie die neuen Tools zur Vereinbarkeit von Beruf und Pflege über die Website der berufundfamilie kostenfrei abrufbar:- Im Dauerwechsel Balance schaffen: Grundriss für pflegebewusste Vereinbarkeitsangebote in der Schichtarbeit (Extra zum Stufenplan Beruf und Pflege) (https://www.berufundfamilie.de/berufundfamilie-grundriss-pflege-und-schichtarbeit)- Vereinbarkeit von Beruf und Pflege: Das Puzzle für individualisierte Lösungen (https://www.berufundfamilie.de/images/documents/Puzzle_BerufUndPflege_IndividLoesungen_260806.pdf)- Toolbox: Betriebliche Ferienbetreuung einfach organisieren - Bedarfserhebung, Anmeldeformular, Evaluation (https://www.berufundfamilie.de/berufundfamilie-ferienbetreuungs-toolbox)Die berufundfamilie Service GmbH geht auf eine 1998 von der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung ins Leben gerufene Initiative zurück und verfügt nunmehr über eine rund 30-jährige Expertise in der Prozessbegleitung und Organisationsentwicklung. Als Dienstleister und Think Tank unterstützt sie Unternehmen, Institutionen und Hochschulen bei der Gestaltung einer attraktiven, modernen Arbeits- und Studienwelt, in der die individuellen Bedürfnisse der Beschäftigten/ Studierenden, die Belange des Teams und die betrieblichen Anforderungen in Balance miteinander sind. Ihr zentrales etabliertes Angebot ist das audit berufundfamilie bzw. das audit familiengerechte hochschule, welche Organisationen nutzen, um ihre familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik bzw. ihre familiengerechten Arbeits-, Forschungs- und Studienbedingungen systematisch und nachhaltig zu gestalten. Das audit berufundfamilie und das audit familiengerechte hochschule stehen unter der Schirmherrschaft von Bundesfamilienministerin Karin Prien. Gemeinsam mit dem Charta der Vielfalt e.V. trägt sie das audit beruf&vielfalt sowie das audit hochschule&vielfalt - die Instrumente der Strategie- und Organisationsentwicklung für den Auf- und Ausbau eines ganzheitlichen und nachhaltigen Vielfaltsmanagements. Mit ihren qualifizierten Berater:innen zeigt sie sich für die Durchführung der Auditierungen verantwortlich.www.berufundfamilie.dePressekontakt:Silke GüttlerLeitung Corporate Communicationsberufundfamilie Service GmbHTelefon: +49 69 7171 333-161E-Mail: s.guettler@berufundfamilie.deOriginal-Content von: berufundfamilie Service GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130344/6365501