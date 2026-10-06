Nordex Group setzt ihre starke Auftragsentwicklung in Europa fort. Ende September erhielt der Windkraftanlagenbauer mehrere neue Bestellungen über die Lieferung und Errichtung von insgesamt 35 Windenergieanlagen. Zusammen kommen die Turbinen auf eine Leistung von rund 228 MW. Besonders interessant ist, dass Nordex nicht nur das Geschäft mit der Lieferung und Installation der Anlagen gewinnt. Die Verträge beinhalten zusätzlich Serviceleistungen mit Laufzeiten von bis zu 25 Jahren. Damit baut das Unternehmen seine installierte Basis weiter aus und sichert sich gleichzeitig langfristiges Servicegeschäft. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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