NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Sartorius Stedim auf "Outperform" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Charles Weston überarbeitete am Montag sein Bewertungsmodell für den Labordienstleister und Pharmazulieferer Sartorius sowie für dessen französische Tochter Sartorius Stedim Biotech. Damit trug er den Auswirkungen zurückerstatteter US-Zölle sowie der Mattek-Übernahme und Wechselkursveränderungen Rechnung. Für 2026 sei der Einfluss auf seine Umsatzprognosen minimal und für die Folgejahre moderat positiv./gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 19:17 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 19:17 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0013154002
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 19:17 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 19:17 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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