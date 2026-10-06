NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Henkel von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 75 auf 79 Euro angehoben. Die Dynamik im Klebstoffgeschäft sollte anhalten und beinhalte Potenzial für den Ausblick, schrieben die Analysten am Dienstag. Das zunehmende Engagement im Haarpflegebereich unterstütze zudem das Wachstum im Geschäft mit Endverbrauchern. Zur Hochstufung verwiesen die Experten auf die angesichts der robusten Umsatzentwicklung günstige Bewertung./gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 05:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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