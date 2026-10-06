Linz (www.anleihencheck.de) - Die Währungshüter in Tokio schlagen zu Wochenbeginn einen merklich schärferen Ton an, während der EUR zum YEN zu rund 177 notiert, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Dazu würden die jüngsten Signale der Bank of Japan passen: Vizegouverneur Uchida habe künstliche Intelligenz als großen positiven Nachfrageschock bezeichnet und der Einkaufsmanagerindex für Dienstleister habe bei 51,3 Punkten gehalten, mit anziehender Beschäftigung und steigenden Verkaufspreisen. Das spreche dafür, dass die Notenbank ihren Normalisierungskurs fortsetzen könne, auch wenn höhere Finanzierungskosten für den Staat und die Wirtschaft den Spielraum begrenzen würden. Ein schwacher Yen verteuere zudem Importe und halte die Teuerung hoch, was den Druck auf Tokio erhöhe. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de