Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An den Kapitalmärkten herrschen weiterhin Inflationssorgen und diese führen zu Spekulationen über die Zinspolitik der Notenbanken, so die DekaBank.Das seien gegenwärtig die bestimmenden Kräfte am deutschen Aktienmarkt. So habe der deutsche Leitindex DAX zur Wochenmitte ins Minus gedreht, als das Statistische Bundesamt die Inflationsdaten für den Monat September veröffentlichthabe. Waren und Dienstleistungen hätten im September durchschnittlich 3,3% mehr als vor einem Jahr gekostet. Das sei deutlich mehr gewesen als von den Analysten erwartet. Nach wie vor seien die Energiekosten der größte Preistreiber. Die hohen Inflationsraten würden sich quer durch die Eurozone ziehen. In Italien, Spanien und Frankreich seien mehrjährige Höchststände erreicht worden. Das erhöhe den Druck auf die Europäische Zentralbank, ihre Leitzinsen weiter zu straffen. Keine Auswirkungen auf die Kapitalmärkte hätten dagegen die neuesten Zahlen vom deutschen Arbeitsmarkt gehabt. Die saisonal übliche Herbstbelebung sei in diesem Jahr äußerst schwach ausgefallen. ...

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