Merz' Kiew-Besuch brachte Rüstungsvereinbarungen über EUR 6,6 Mrd., doch der Hensoldt-Aspekt erscheint deutlich weniger spektakulär, als die Schlagzeile vermuten lässt. Hensoldt hat ein Memorandum of Understanding (MoU) über weitere großvolumige Radarlieferungen unterzeichnet, ohne Angaben zu Wert, Volumen oder Zeitplan. Zwar berichteten mehrere Medien von einem Satellitenauftrag, das Unternehmen selbst verweist jedoch ausdrücklich auf zusätzliche Radarsysteme. Damit dürfte es sich vor allem um eine Fortschreibung des bestehenden TRML-4D-Geschäfts handeln und nicht um ein neues Wachstumsstandbein. Die Ukraine zählt zu Hensoldts größten TRML-4D-Kunden, nach unserer Schätzung sind dort rund 50 Systeme im Einsatz. Selbst eine Wiederholung des Radarauftrags vom Juli 2025 über EUR 340 Mio. entspräche lediglich 11 % des für 2026E erwarteten Umsatzes, während die Aktie auf die Nachricht hin rund EUR 500 Mio. an Marktkapitalisierung hinzugewann. Das MoU bestätigt somit die robuste Radarnachfrage, entkräftet jedoch nicht unsere Bedenken hinsichtlich des Produktmix, der Software-Lücke und eines möglichen Umsatzhochs zu Beginn der 2030er-Jahre. SELL, Kursziel EUR 62,00. Gewinnen Sie tiefere Einblicke in den Defense- und Security-Sektor. Nehmen Sie an unserer Online-Konferenz am 8. Oktober teil: research-hub.de/conference/defense-and-security Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/hensoldt-ag





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