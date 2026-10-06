Mitteilung der The Platform Group SE & Co. KGaA: The Platform Group veräußert Beteiligung an Plattform für GetränkemaschinenDer Vorstand der The Platform Group SE & Co. KGaA (ISIN DE000A40ZW88, WKN A40ZW8, "TPG") hat am 05.10.2026 einen Vertrag zur Veräußerung der Mehrheitsbeteiligung an der BEVMAQ GmbH mit Sitz in Menslage unterzeichnet. Mit einem Closing wird im Q4 2026 gerechnet. Gegenstand der BEVMAQ GmbH ist der Betrieb einer Plattform für Getränkemaschinen mit weltweiten Abnehmern und Anbietern. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Anleihen Finder GmbH