The Platform Group setzt ihre aktive Portfoliostrategie fort und trennt sich von ihrer Mehrheitsbeteiligung an der BEVMAQ GmbH. Der Vorstand der The Platform Group SE & Co. KGaA (TPG) hat am 5. Oktober 2026 einen entsprechenden Vertrag unterzeichnet. Der Abschluss der Transaktion wird noch im vierten Quartal 2026 erwartet. Über den Kaufpreis haben die beteiligten Parteien Stillschweigen vereinbart. Käufer ist eine Investorengruppe aus Deutschland. Vom Einstieg 2022 zum Exit 2026 BEVMAQ betreibt eine Plattform für Getränkemaschinen, über die Anbieter und Abnehmer weltweit zusammengebracht werden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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