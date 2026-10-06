CEO stand nicht in seiner Lebensplanung, sagt Stefan Kratochwill, "aber die Strabag ist großartig, es ist ein Privileg ihr vorzustehen". Der Börsianer trifft den Vorstandsvorsitzenden des Bau- und Technologiekonzerns am Rande des Capital Markets Day in Hamburg. Die Strabag SE agiert derzeit aus einer Position der Stärke, die Halbjahreszahlen 2026 spiegeln den ertragreichen Wachstumspfad in den Bereichen Mobilität, Energie- und Wasserinfrastruktur, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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