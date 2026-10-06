Mehr Gas als gedacht? Österreich-Projekt rückt in die nächste Phase

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ADX Energy berichtet über weitere Gasfunde in der Bohrung HOCH-1 in Oberösterreich. Nachdem in der ersten Testphase Gas aus mehreren Gesteinsschichten geflossen sei, wolle das Unternehmen nun eine tiefer liegende Zone untersuchen. Gleichzeitig plane ADX Arbeiten an seinen Öl- und Gasfeldern im Wiener Becken. Dadurch könnte die tägliche Förderung nach Unternehmensangaben um rund 100 Barrel Öläquivalent steigen.

ADX Energy berichtet über weitere Gasfunde in der Bohrung HOCH-1 in Oberösterreich. Nachdem in der ersten Testphase Gas aus mehreren Gesteinsschichten geflossen sei, wolle das Unternehmen nun eine tiefer liegende Zone untersuchen. Gleichzeitig plane ADX Arbeiten an seinen Öl- und Gasfeldern im Wiener Becken. Dadurch könnte die tägliche Förderung nach Unternehmensangaben um rund 100 Barrel Öläquivalent steigen.

Vier Zonen liefern gemeinsam Gas

HOCH-1 traf laut ADX auf bis zu acht biogene Gasreservoirs. Biogenes Gas entsteht in vergleichsweise geringer Tiefe durch den Abbau organischen Materials. Beim ersten Test floss Gas aus Zone 2 über elf Stunden mit durchschnittlich 2,7 Millionen Kubikfuß pro Tag. Das entspreche etwa 450 Barrel Öläquivalent pro Tag.



Ein zweiter, zwölfstündiger Fördertest verband die Zonen 2 bis 5. Dabei seien durchschnittlich 3,15 Millionen Kubikfuß Gas pro Tag geflossen, umgerechnet 548 Barrel Öläquivalent pro Tag. Auswertungen der Durchfluss- und Druckdaten bestätigten laut ADX, dass neben Zone 2 auch drei weitere Zonen Gas beigetragen hätten.