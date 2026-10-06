Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das herausragende Renten-Thema der letzten Tage war die Schwäche der französischen Staatsanleihen (OATs), so die DekaBank.Sie habe zwischenzeitlich in eine Flucht in Qualität gemündet und die Bundrenditen spürbar fallen lassen. Der OAT-Bund-Spread habe sich von 110 Basispunkten (Bp) in der Spitze bis auf 160 Bp ausgeweitet und damit den höchsten Stand seit 2011 erreicht. Auch andere Euro-Länder seien in den Verkaufsstrom geraten. Die Zinsdifferenz zwischen italienischen und deutschen 10-jährigen Staatsanleihen habe sich im Wochenverlauf um über 30 Bp ausgeweitet. Bankanleihen (gedeckte wie ungedeckte) und Unternehmensanleihen hätten sich bislang relativ robust gehalten, unter der Oberfläche seien französische Bankanleihen jedoch zurückgeblieben. Das Hochzinssegment habe unter der hohen Nervosität im Markt gelitten. Die Renditen 10-jähriger US-Treasuries seien erneut angestiegen und hätten das höchste Niveau seit Mai 2002 erreicht. (Märkte im Fokus vom 05.10.2026) (06.10.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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