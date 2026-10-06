London (www.anleihencheck.de) - Langfristig bietet Brasilien bedeutende Investitionsmöglichkeiten, so Graham Stock, Senior Sovereign Strategist bei RBC BlueBay Asset Management.Das Land verfüge über reichhaltige natürliche Ressourcen, darunter Öl, Gas, Eisenerz, fruchtbares Agrarland und Seltene Erden. Die anhaltenden Spannungen im Nahen Osten würden den Wert eines uneingeschränkten Marktzugangs für solche Exporte verdeutlichen. Aus Sicht der festverzinslichen Wertpapiere seien die hohen Realzinsen auf inländische Staatsanleihen sehr attraktiv. RBC BlueBay Asset Management meine, dass die hohen Zinsen die restriktive Geldpolitik der Zentralbank widerspiegeln würden, die zum Teil erforderlich sei, um den lockeren fiskalpolitischen Kurs der Regierung auszugleichen. Ein konservativerer fiskalpolitischer Kurs einer möglichen Bolsonaro-Regierung könnte den Weg für erhebliche Zinssenkungen durch die Zentralbank ebnen, die derzeit vom Markt noch nicht eingepreist seien. (06.10.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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