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Rund 60 börsennotierte Gesellschaften bereits bestätigt - Meetings und direkter Austausch mit dem Management
München, 6. Oktober 2026
Die 42. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz findet am 11./12. November 2026 im The Charles Hotel in München statt.
Bereits heute haben sich rund 60 börsennotierte Gesellschaften für die Teilnahme an der diesjährigen MKK angemeldet. Das Teilnehmerfeld umfasst Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen und Marktsegmenten und bietet Investoren und Finanzpresse damit die Möglichkeit, sich innerhalb von zwei Konferenztagen über eine breite Auswahl nationaler und internationaler Unternehmen zu informieren.
Meetings mit den teilnehmenden Gesellschaften
Die Anmeldung ist ab sofort möglich unter:
Anmeldungen für Unternehmen weiterhin möglich:
Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an:
Die Meldung wird unter anderem für folgende teilnehmende Unternehmen veröffentlicht:
06.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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