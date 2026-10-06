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42. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz: Anmeldung ab sofort geöffnet



06.10.2026 / 10:52 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Rund 60 börsennotierte Gesellschaften bereits bestätigt - Meetings und direkter Austausch mit dem Management

München, 6. Oktober 2026

Die 42. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz findet am 11./12. November 2026 im The Charles Hotel in München statt.

Bereits heute haben sich rund 60 börsennotierte Gesellschaften für die Teilnahme an der diesjährigen MKK angemeldet. Das Teilnehmerfeld umfasst Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen und Marktsegmenten und bietet Investoren und Finanzpresse damit die Möglichkeit, sich innerhalb von zwei Konferenztagen über eine breite Auswahl nationaler und internationaler Unternehmen zu informieren.

Meetings mit den teilnehmenden Gesellschaften

Ein zentraler Bestandteil der MKK sind die individuell koordinierten direkten Gespräche. Investoren und Finanzpresse können diese bereits im Vorfeld mit den teilnehmenden Unternehmen vereinbaren und sich direkt mit Vorständen und Unternehmensvertretern austauschen. Neben den Meetings stehen Unternehmenspräsentationen und Abendevents mit allen Teilnehmern auf dem Programm.

Die Anmeldung ist ab sofort möglich unter:

www.mkk-konferenz.de

Das vollständige Programm sowie die Buchung der Meetings sind über die Konferenzwebsite abrufbar.

Anmeldungen für Unternehmen weiterhin möglich:

Börsennotierte Unternehmen haben weiterhin die Möglichkeit, sich für eine Teilnahme an der 42. MKK anzumelden. Kontaktieren Sie uns bei Interesse per Mail an info@mkk-konferenz.de.

Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an:

GBC AG Eventmanagement

Kristina Heinzelbecker & Marita Conzelmann

Tel.: +49 821 241133-44/49

Mobil: +49 176 151434-44/31

E-Mail: info@mkk-konferenz.de

Die Meldung wird unter anderem für folgende teilnehmende Unternehmen veröffentlicht:

AGROB Immobilien AG (DE0005019XXX); Aqarios Quantum Technologies AG (DE000A40UU44); BENO Holding AG (DE000A11QLP3); Cantourage Group SE (DE000A3DSV01); Circus SE (DE000A2YN355); Copper Giant Resources Corp. (CA21750C1014); DATA MODUL AG (DE0005498901); DATRON AG (DE000A0V9LA7); DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG (DE000A13SUL5); Delignit AG (DE000A0MZ4B0); Deutsche Reinigungswerke AG (DE00A3EX230); FINEXITY AG (DE000A40ET88); Franchetti S.p.A. (IT0005508574); H2APEX Group SCA (LU0472835155); HAMBORNER REIT AG (DE000A3H2333); Hoenle AG (DE0005157101); HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (DE0006083405); Innok Robotics Group AG (DE000A3EVV13); Instone Real Estate Group SE (DE000A2NBX80); LION E-Mobility AG (CH0560888270); Marinomed Biotech AG (ATMARINOMED6); Mensch und Maschine Software SE (DE0006580806); MERKUR PRIVATBANK KGaA (DE0008148206); Metall Zug AG (CH0039821084); MHP Hotel AG (DE000A3E5C24); Mountain Alliance AG (DE000A12UK08); Nakiki SE (DE000WNDL300); NanoRepro AG (DE0006577109); Net-Digital AG (DE000A2BPK34); Nexum Group AG (DE000A41YXXX); Nynomic AG (DE000A0MSN11); Otofarma S.p.A. (IT0005663361); Palfinger AG (AT0000758305); Path2 Hydrogen AG (DE000A1A6WB2); Pathos Communications PLC (GB00BTWSXW71); pferdewetten.de AG (DE000A2YN777); PORR AG (AT0000609607); Porsche Automobil Holding SE (DE000PAH0038); R. STAHL AG (DE000A1PHBB5); Rational AG (DE0007010803); Readcrest Capital AG (DE000A1E8XXX); RTL Group S.A. (LU0061462528); Rubean AG (DE0005120802); Schaeffler AG (DE000SHA0100); Siav S.p.A. (IT0005504128); SIT S.p.A. (IT0005262XXX); Smartbroker Holding AG (DE000A2GS609); thyssenkrupp AG (DE0007500001); trivago N.V. (US89686D3035); UmweltBank AG (DE0005570808); United Labels AG (DE0005489561); Verve Group Media SE (SE0018538XXX); Wacker Chemie AG (DE000WCH8881); WAYDEAR AG (DE000A40ZVU2);