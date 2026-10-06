United Internet (UI) wird sich an einer 20%igen Kapitalerhöhung bei 1&1 beteiligen und dabei eine Darlehensforderung gegenüber 1&1 Versatel in Höhe von EUR 850 Mio. als Sacheinlage einbringen. Im Gegenzug erhält UI 35,35 Mio. neue 1&1-Aktien zu einem impliziten Ausgabepreis von EUR 24,05 je Aktie. Nach Vollzug wird sich die Beteiligung an 1&1 auf rund 89,32% erhöhen, einschließlich 1,29 Mio. Aktien, die bereits im Rahmen des laufenden Aktienkaufmandats erworben wurden. Wir bewerten die Transaktion positiv. Neben einer deutlichen Stärkung der Standalone-Kapitalstruktur von 1&1 ohne zusätzlichen Mittelabfluss für UI rückt UI durch den Deal sehr nahe an die strategisch bedeutsame Beteiligungsschwelle von 90% heran. Zwar hat das Management keine Pläne für einen Squeeze-out signalisiert, doch ein Überschreiten der 90%-Schwelle würde die strategischen Optionen hinsichtlich der künftigen Eigentümerstruktur von 1&1 erweitern. Wir belassen unsere Schätzungen unverändert und bestätigen unsere KAUFEN-Empfehlung mit einem Kursziel von EUR 30,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/united-internet-ag
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