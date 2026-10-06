Die Verbio-Aktie geriet zuletzt unter stärkeren Verkaufsdruck. Nachdem der Kurs des Biokraftstoffherstellers bereits in den letzten fünf Handelstagen um -11% nachgegeben hat, geht es auch am Dienstagmorgen um weitere -1% auf ein neues 6-Monatstief bergab. Was drückt auf den Kurs und ist es eine gute Gelegenheit, in die Verbio-Aktie einzusteigen? Gut, aber nicht gut genug Auslöser des jüngsten Kursrutsches der Verbio-Aktie war die Veröffentlichung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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