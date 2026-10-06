Melius Research stuft die Microsoft-Aktie von "Hold" auf "Buy" hoch und hebt das Kursziel drastisch von 465 auf 665 US$ an. Gegenüber dem Schlusskurs von 525,18 US$ entspräche das einem Potenzial von rund +27%. Microsoft wäre dann fast 5 Billionen US$ wert - etwa eine Billion mehr als heute. Verdient werden soll dieser Aufschlag nicht allein mit einer besseren KI, sondern vor allem mit mehr Kontrolle über fremde Modelle. Sicherheit wird zum Verkaufsargument ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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