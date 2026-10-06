Das Urteil des LAG Köln zur persönlichen Haftung eines leitenden Angestellten wirft Fragen zum D&O-Schutz auf. Hiscox sieht darin jedoch nicht automatisch eine neue Lücke. Für Makler kommt es vielmehr darauf an, welche Personen und Risiken die jeweilige Police tatsächlich umfasst. Das Urteil des Landesarbeitsgerichts Köln (LAG) zur Haftung eines leitenden Angestellten sorgt derzeit in der D&O-Branche für Diskussionen. Nach Einschätzung des Spezialversicherers Hiscox entsteht dadurch jedoch nicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact