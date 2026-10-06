

EQS-Media / 06.10.2026 / 11:23 CET/CEST

PRESSEMITTEILUNG La Française Finance Services eröffnet eine regulierte Zweigstelle in Brüssel Paris, 6. Oktober 2026: La Française Finance Services (LFFS), die anlageklassenübergreifende Vertriebsplattform von La Française, gibt die Eröffnung einer regulierten Niederlassung in Brüssel (Boulevard du Roi Albert II 2) bekannt. Damit stärkt das Unternehmen seine lokale Präsenz und gewährleistet gleichzeitig die Kontinuität der Dienstleistungen sowie eine engere Betreuung der belgischen Kunden und Partner. Zwar ist La Française bereits seit mehreren Jahren mit einem eigenen Team in Belgien tätig, doch die Gründung einer regulierten Zweigniederlassung stellt einen neuen Meilenstein dar. Im Rahmen ihrer internationalen Expansionsstrategie baut La Française regulierte Zweigniederlassungen in ihren wichtigsten europäischen Märkten auf und verbindet dabei die Stärke ihrer Anlageexpertise mit lokaler Präsenz und Marktkenntnis. Die Niederlassung in Brüssel ist nach Luxemburg, Italien und Spanien die vierte, die gegründet wurde. Die belgische Niederlassung ist berechtigt, sowohl börsennotierte als auch nicht börsennotierte Anlagelösungen in Belgien zu vertreiben. Die neue Zweigstelle wird von Gianni Pauwels, Sales Director, geleitet, der zum Niederlassungsleiter der LFFS-Niederlassung in Belgien ernannt wurde und von Elodie Heintz, Senior Sales Manager - Belgien, unterstützt wird. Andrea Bertocchini, Head of Benelux and Nordics für La Française Finance Services sagt: "Belgien ist für La Française ein strategisch wichtiger Markt mit einem anspruchsvollen und vielfältigen Anlegerkreis. Der Aufbau einer regulierten Präsenz in Brüssel spiegelt unser Bestreben wider, langfristige Beziehungen zu unseren Kunden aufzubauen und gleichzeitig die umfassenden Anlagekompetenzen von La Française in ganz Europa einzusetzen." LFFS Belgische Niederlassung Boulevard Roi Albert II 2 - 1000 Brüssel E-Mail / difbelgique@la-francaise.com Tel. / +32 2 400 28 10 Ende Über La Française La Française, die Asset-Management-Sparte der Crédit Mutuel Alliance Fédérale, bietet eine fundamentale, aktive Vermögensverwaltung, die Performance- und Nachhaltigkeitsziele über alle Anlageklassen hinweg verbindet. Als Multi-Spezialist im Bereich Vermögensverwaltung konzentrieren sich die Teams auf ihre Kernkompetenzen und integrieren dabei fortschrittliche ESG-Grundsätze in ihre Analysen und Investmentprozesse. La Française ist in börsennotierten und nicht-börsennotierten Märkten tätig, einschließlich Immobilien. Mit einem verwalteten Vermögen von über 163 Milliarden Euro (Stand: 31.12.2025), 1.000 Experten und einer Präsenz in zehn Ländern entwickelt La Française innovative Investmentlösungen, die auf die Ziele und Anlagehorizonte der Kunden abgestimmt sind. Weitere Informationen unter la-francaise.com La Française Pressekontakt La Française Systematic Asset Management GmbH

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Emittent/Herausgeber: La Française Group

Schlagwort(e): Finanzen



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