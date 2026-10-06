Wie das Statistische Bundesamt meldete, ist der preisbereinigte Auftragseingang in der deutschen Industrie im August 2026 gegenüber dem Vormonat nach vorläufigen Angaben um 10,6 % gesunken. Ohne die Berücksichtigung von Großaufträgen war der Auftragseingang allerdings nur um 0,1 % niedriger als im Vormonat. Die negative Entwicklung der Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe im August 2026 ist fast ausschließlich auf den starken Rückgang im Bereich des Sonstigen Fahrzeugbaus (Flugzeuge, Schiffe, Züge, Militärfahrzeuge) zurückzuführen. Der Auftragseingang in diesem Bereich sank gegenüber Juli 2026 um 61,5 %. Im Juli hatte sich der Auftragseingang wegen des außergewöhnlich hohen Volumens an Großaufträgen in diesen Bereich gegenüber Juni allerdings um 129,4 % erhöht.
Georg Sures aus Ihrer Bernecker Redaktion
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