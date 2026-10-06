Jetzt abstimmen bei den ZertifikateAwards 2026/2027 und Übernachtungen im Berliner Motel One Upper West gewinnen

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Frankfurt
06.10.26 | 09:28
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Branche
Hotels/Tourismus
Aktienmarkt
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MOTEL ONE GMBH Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MOTEL ONE GMBH 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
103,54104,4013:07
103,30104,8013:08
DZ Bank
06.10.2026 11:41 Uhr
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(1)

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