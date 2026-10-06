Jetzt abstimmen bei den ZertifikateAwards 2026/2027 und Übernachtungen im Berliner Motel One Upper West gewinnen

Werbung

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Sind Sie zufrieden mit den Informations-, Produktangebot, Kundenservice von uns?

Dann stimmen Sie bis zum 30.10. ab bei den ZertifikateAwards 2026/2027 ab!

Wir freuen uns über Ihre Stimme beim Publikumspreis

Zertifikat des Jahres

Zertifikatehaus des Jahres

Tradinghaus des Jahres!

Zu gewinnen gibt es drei Übernachtungen mit Frühstück für zwei Personen im Berliner Motel One Upper West, dazu einen 50-€-Gutschein für die Rooftop-Bar des Hotels und zwei Tickets für den Weltballon.

Jetzt abstimmen: ZertifikateAwards

Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden:

