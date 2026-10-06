Bad Neuenahr (ots) -Rund 7.000 Golferinnen und Golfer haben sich in diesem Jahr bundesweit für die Deutsche Krebshilfe und ihre Stiftung Deutsche KinderKrebshilfe engagiert. Beim Bundesfinale im Golf- und Landclub Bad Neuenahr fand die 45. Auflage der traditionellen Golf-Wettspiele am vergangenen Samstag ihren würdigen Abschluss. Die besten Spielerinnen und Spieler der Turnierserie waren angetreten, um die Bundessieger auszuspielen. In der Bruttowertung setzten sich Mei Ling Terborg und Melvin Schöning durch. Zum Abschluss der Turnierserie überreichten sie einen Scheck über den Gesamterlös von 333.000 Euro an Gerd Nettekoven, Vorstand der Deutschen Krebshilfe. Die DekaBank unterstützte die Benefizturnierserie erneut als Generalsponsor.Seit Ende März beteiligten sich 130 Golfclubs mit rund 7.000 Golferinnen und Gol-fern an der traditionsreichen Benefizturnierserie. Sie gingen dabei auf die Jagd nach guten Ergebnissen und sammelten zugleich Spenden für den Kampf gegen Krebs.Sportlicher Höhepunkt der Saison war das Bundesfinale, für das sich die besten Spielerinnen und Spieler über drei Regionalfinals qualifiziert hatten. Den Bruttosieg holten sich Mei Ling Terborg vom Golf-Club Westerwald e.V. und Melvin Schöning vom Golf-Club Hoisdorf e.V. In den Nettoklassen setzten sich Kevin Bäcker vom Golfclub Schloß Georghausen e.V., Sebastian Haack vom Golf und Country Club Leinetal Einbeck e.V. und Mex Lüdemann vom Golfclub Wolfsburg/Boldecker Land e.V. durch.Im Mittelpunkt der Turnierserie steht jedoch seit jeher ein anderer Gedanke: gemeinsam etwas für Menschen zu bewegen, die durch eine Krebserkrankung vor große Herausforderungen gestellt werden. Die teilnehmenden Golfclubs spendeten Startgelder und weitere Einnahmen ihrer Turniere. Viele Spielerinnen und Spieler unterstützten die Aktion darüber hinaus mit persönlichen Spenden. Im Laufe der 45-jährigen Geschichte der Golf-Wettspiele konnten bereits rund 10,3 Millionen Euro für die Arbeit der Deutschen Krebshilfe und ihrer Stiftung Deutsche KinderKrebshilfe gesammelt werden."Hinter diesen über zehn Millionen Euro stehen unzählige Menschen, die sich teils über viele Jahre für andere einsetzen", sagt Gerd Nettekoven, Vorstand der Deutschen Krebshilfe. "Jeder einzelne gespendete Euro hilft dabei, die Situation krebskranker Menschen zu verbessern. Dass sich jedes Jahr so viele Golfclubs und Golferinnen und Golfer unserer Benefizaktion anschließen, ist alles andere als selbstverständlich. Dafür gilt ihnen unser ganz besonderer Dank."Seit vielen Jahren steht die DekaBank als Generalsponsor an der Seite der Golf-Wett-spiele. Auch in diesem Jahr stiftete sie die Siegerpreise für die Turniere und leistete im Rahmen des Bundesfinales eine zusätzliche Spende in Höhe von 10.000 Euro.Der Golf- und Landclub Bad Neuenahr stellte den Platz für das Finale unentgeltlich zur Verfügung. Die Kreissparkasse Ahrweiler unterstützte das Turnier ebenfalls, spendete für jeden geschlagenen Ball zehn Cent an die Deutsche Krebshilfe und rundete diese Spende auf 2.000 Euro auf.Von Dr. Mildred Scheel 1974 als Bürgerbewegung gegründet, trägt die Deutsche Krebshilfe seitdem maßgeblich dazu bei, die Heilungschancen krebskranker Menschen und ihre Versorgung stetig zu verbessern. Die Stiftung finanziert alle ihre Aktivitäten ausschließlich aus Spenden und freiwilligen Zuwendungen der Bevölkerung. Öffentliche Mittel stehen ihr nicht zur Verfügung.Weitere Informationen zu den bundesweiten Golf-Wettspielen, zur Deutschen Krebshilfe und zum Thema Krebs gibt es unter der Telefonnummer 02 28 / 7 29 90 0 und im Internet unter www.krebshilfe.de.Hintergrund-Informationen: Stiftung Deutsche KrebshilfeDie Deutsche Krebshilfe wurde am 25. September 1974 von Dr. Mildred Scheel gegründet. Ziel der gemeinnützigen Organisation ist es, Krebserkrankungen in all ihren Erscheinungsformen zu bekämpfen. Unter dem Motto "Helfen. Forschen. Informieren." fördert sie Projekte und Initiativen zur Verbesserung der Prävention, Früherkennung, Diagnose, Therapie, medizinischen Nachsorge und psychosozialen Versorgung, einschließlich der Krebs-Selbsthilfe. Ihre Aufgaben erstrecken sich darüber hinaus auf forschungs- und gesundheitspolitische Aktivitäten. Sie ist Mitinitiator des 'Nationalen Krebsplans' des Bundesministeriums für Gesundheit sowie Partner der "Nationalen Dekade gegen Krebs" des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt. Die Deutsche Krebshilfe ist der größte private Geldgeber auf dem Gebiet der Krebsbekämpfung - unter anderem der Krebsforschung - in Deutschland. Sie finanziert ihre gesamten Aktivitäten ausschließlich aus Spenden und freiwilligen Zuwendungen der Bevölkerung. Weitere Infos: www.krebshilfe.deHinweis für die Redaktion:Aktuelle Bilder vom Bundesfinale der Golf-Wettspiele 2026 im Golf- und Landclub Bad Neuenahr können Sie in druckfähiger Qualität bei der Deutschen Krebshilfe unter der Telefonnummer 02 28 / 7 29 90 281 oder per Mail an greiten@krebshilfe.de kostenlos anfordern.Abdruck honorarfrei - Beleg erbetenPressekontakt:Deutsche KrebshilfePressestelleBuschstr. 3253113 BonnTelefon: 02 28/7 29 90-96E-Mail: presse@krebshilfe.deInternet: www.krebshilfe.deOriginal-Content von: Deutsche Krebshilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116010/6365771