Energie-Infrastruktur | Nvida: Bald 6 Billionen $ wert | Schneider E.: Übernahme | Nordex: Chance?
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|Energie-Infrastruktur | Nvida: Bald 6 Billionen $ wert | Schneider E.: Übernahme | Nordex: Chance?
|Energie-Infrastruktur | Nvida: Bald 6 Billionen $ wert | Schneider E.: Übernahme | Nordex: Chance
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|11:22
|ROUNDUP: Nordex sichert sich weitere Aufträge über 228 Megawatt
| HAMBURG (dpa-AFX) - Der Windturbinenbauer Nordex hat weitere Aufträge in Europa erhalten. Insgesamt beläuft sich die Kapazität auf 228 Megawatt, wie das Unternehmen am Dienstag in Hamburg mitteilte....
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|Nordex mit 228-MW-Aufträgen: Was Anleger jetzt prüfen
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|Nordex: Was hinter dem neuen 228-MW-Paket steckt
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|Nordex Group sichert sich Aufträge über 228 MW in Süd-, Mittel- und Osteuropa
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