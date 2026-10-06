Luxemburg überarbeitet sein Verbriefungsrecht und macht Verbriefungen damit für institutionelle Investoren noch attraktiver. "Vorgesehen ist mehr Spielraum bei der aktiven Portfolioverwaltung", sagt Daniel Knoblach, Verwaltungsrat der Super Global Services SA. Bisher lag der Schwerpunkt auf Schuldinstrumenten, zukünftig soll auch die aktive Verwaltung bei Aktienpositionen einbezogen werden können. "Damit erweitern sich die Möglichkeiten für aktiv verwaltete Verbriefungsstrategien und die Attraktivität gegenüber klassischen Fonds steigt weiter", so Knoblach. "Schon heute sind Verbriefungen in vielen Bereichen die bessere Lösung im Vergleich zu Fonds", ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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