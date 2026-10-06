Lange Zeit hatte das negative Umfeld für Software-Aktien im Zusammenhang mit der künstlichen Intelligenz (KI) bei der Secunet-Aktie für Zurückhaltung bei den Anlegern gesorgt. in den vergangenen Wochen gab es allerdings positive Nachrichten, die den Kurs gewaltig ins Laufen brachten. So bewegt sich das Papier inzwischen auf dem höchsten Niveau seit 2022. Ohnehin sollten Cyber-Security-Aktien im gegenwärtigen Umfeld gut performen. Denn nie gab es ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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