Nach dem ersten Wahlgang in Brasilien treten Luiz Inácio Lula da Silva und Flávio Bolsonaro in einer Stichwahl gegeneinander an. Unabhängig vom endgültigen Wahlausgang sieht Finance in Motion keinen Anlass, seine Investitionsstrategien anzupassen. "Investitionen sollten danach beurteilt werden, wie gut die finanzierten Unternehmen und Projekte sind, wie solide sie strukturiert sind und wie diszipliniert das Risikomanagement ist", sagt Melanie Aimer, Chief Commercial Officer von Finance in Motion. "Wahlergebnisse gehören zu dem Umfeld, in dem sich jeder Investor bewegt. Sie allein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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