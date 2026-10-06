Datum der Anmeldung:
02.10.2026
Aktenzeichen:
B8-94/26
Unternehmen:
Trianel Flexibilitätsprojekte GmbH & Co. KG, Aachen; Stadtwerke Mosbach GmbH, Mosbach (D); Gemeinsame Gründung der RegioSpeicher Mosbach GmbH & Co. KG, Aachen;
Produktmärkte:
Batteriespeichersysteme (BESS)
02.10.2026
Aktenzeichen:
B8-94/26
Unternehmen:
Trianel Flexibilitätsprojekte GmbH & Co. KG, Aachen; Stadtwerke Mosbach GmbH, Mosbach (D); Gemeinsame Gründung der RegioSpeicher Mosbach GmbH & Co. KG, Aachen;
Produktmärkte:
Batteriespeichersysteme (BESS)
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