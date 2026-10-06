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Dow Jones News
06.10.2026 12:33 Uhr
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AUKTION/Maue Nachfrage nach neuen deutschen Schätzen

DJ AUKTION/Maue Nachfrage nach neuen deutschen Schätzen

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag neue 2-jährige Bundesschatzanweisungen ("Schätze") im Auktionsverfahren platziert. Die Emission war "technisch unterzeichnet", die Nachfrage blieb also unter dem angebotenen Gesamtvolumen von 6 Milliarden Euro.

Nachfolgend eine Übersicht der Auktionsdetails: 

Emission       3-prozentige Bundesschatzanweisung 
           mit Laufzeit 13.Dezember 2028 
Volumen       6 Mrd EUR 
Bietungsvolumen   4,869 Mrd 
Zuteilungsbetrag   4,526 Mrd 
Zeichnungsquote   1,1 
Durchschnittsrendite 3,1% 
Settlement      08.Oktober 2026

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/hab

(END) Dow Jones Newswires

October 06, 2026 05:59 ET (09:59 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
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