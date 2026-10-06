Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Steigende Ölpreise, hartnäckige Inflation und höhere Anleiherenditen haben 2026 die Sorge vor einer Stagflation geschürt, so die Experten von UBS Asset Management.Eingetreten sei sie bislang nicht. Die Konjunktur zeige sich überraschend widerstandsfähig, für die US-Wirtschaft zeichne sich im dritten Quartal ein Wachstum von 5 Prozent auf das Jahr gerechnet ab. Der Konsum und die Investitionen seien robust geblieben und die Ausgaben für Künstliche Intelligenz (KI) hätten kräftig zugelegt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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