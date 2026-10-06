Zürich (www.anleihencheck.de) - Durch die Abkühlung am Arbeitsmarkt, die nachlassende Inflation und eine deutliche Straffung der finanziellen Rahmenbedingungen wird die Fed weniger Druck verspüren, ihre Zinserhöhungen fortzusetzen - meint David Kohl, Chief Economist bei Julius Bär:Die Experten von Julius Bär würden mit einer letzten Zinserhöhung im Dezember rechnen, auf die eine längere Pause folgen dürfte. Da sich die Inflation dem Ziel der Fed annähere und das Wachstum robust bleibe, dürften die Renditen von US-Staatsanleihen in den nächsten zwölf Monaten allmählich sinken. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de