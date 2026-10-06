Mainz (ots) -Mehr als zwei Millionen Kinder und Jugendliche spielen in Deutschland Fußball, viele träumen davon, Profi zu werden. Doch für manche Täter ist genau das die Gelegenheit für sexuelle Übergriffe. Ex-Fußballer und Journalist Jonas Hummels begibt sich auf eine Spurensuche in ein System, das bislang von Schweigen geprägt ist. Doch zum ersten Mal sprechen in dieser "ZDFsportstudio"-Doku zahlreiche Fußballer offen vor der Kamera über ihre Missbrauchserfahrungen - zu sehen ab Mittwoch, 7. Oktober 2026, 9.00 Uhr, im ZDF-Streaming-Portal, und am Abend um 22.45 Uhr im ZDF.In der Doku von Marie Bröckling und Jonas Hummels kommen diejenigen zu Wort, die Übergriffe durch Trainer, Funktionäre und Spielerberater im Jugendfußball erlebt haben und den Mut aufbringen, vor der Kamera darüber zu sprechen. Junge und alte Männer, Studenten und Rentner, Handwerker und Geschäftsmänner berichten, was ihnen als Heranwachsende passiert ist.Im Gespräch mit Betroffenen, Eltern, Trainern und VereinsfunktionärenÜber mehrere Jahre soll ein Fußballtrainer aus dem Ruhrgebiet Kinder, die ihm beim Training anvertraut waren, misshandelt und gedemütigt haben. Erst als sich ein Betroffener an die Polizei wandte, kamen die Taten ans Licht. Ein Jugendtrainer bei Union Berlin schmeichelte seinen Spielern, stellte ihnen den Profifußball in Aussicht und nutzte das Vertrauen für sexuelle Übergriffe. Für die Doku trifft Jonas Hummels Betroffene, Eltern, Trainer und Vereinsfunktionäre, immer auf der Suche nach Antworten auf die Fragen: Wie kommt es zum Missbrauch? Welche Strukturen im Fußball ermöglichen die Taten? Und wie können solche Fälle in Zukunft verhindert werden?Blick auf den Missbrauchsskandal im englischen FußballEin Fall in England zeigt, wie Aufklärung aussehen kann. Nachdem 2016 publik wurde, dass ein Trainer Dutzende Kinder jahrelang missbraucht hat, begann der englische Verband mit einer umfassenden Aufarbeitung. Jonas Hummels trifft nicht nur einen der damals Betroffenen, sondern konfrontiert auch den DFB mit der Frage: Was muss sich im deutschen Fußball ändern?KontaktBei Fragen zur "ZDFsportstudio"-Produktion "Tatort Jugendfußball" erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/tatortjugendfussball) (nach Login), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen"Tatort Jugendfußball" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/reportagen/tatort-jugendfussball---missbraucht-im-eigenen-verein-movie-100)"sportstudio"-Produktionen im ZDF streamen (https://www.zdf.de/sportstudio-dokus-livestreams-highlights-hintergruende-100)Sport auf ZDFheute (https://www.zdf.de/nachrichten/sport)Presseinformationen zur "sportstudio"-Produktion "Tatort Jugendfußball" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/die-spur-tatort-jugendfussball)Mainz, 6. Oktober 2026ZDF-KommunikationFolgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fzdf%2F&data=05%7C01%7CKuehnel.C%40zdf.de%7C840c081fb30e4bb0823308dbc99df4d5%7C6725721fbd874b29a9be94b6260500e3%7C0%7C0%7C638325452475294040%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=592n85HjEkD9t%2FCYRImUpejwxGwao15DxtxAp3bk%2BW4%3D&reserved=0)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6365869