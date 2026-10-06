ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für L'Oreal von 430 auf 440 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz anspruchsvoller Vergleichswerte aus dem entsprechenden Vorjahreszeitraum dürfte das flächenbereinigte Wachstum des Kosmetikkonzerns im dritten Quartal bei rund 6 Prozent liegen, schrieb Guillaume Delmas in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. L'Oreal will über die Umsatzentwicklung am 22. Oktober nach Börsenschluss berichten./ck/rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 14:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000120321
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