Zwischen Reformversprechen und wirtschaftlichen Herausforderungen steht die Bundesregierung unter zunehmendem Handlungsdruck Viele Unternehmen warten auf spürbare Verbesserungen der Rahmenbedingungen am Wirtschaftsstandort Deutschland. Wie bewertet der Mittelstand die bisherige Entwicklung? Das aktuelle KMU-Stimmungsbarometer der BarmeniaGothaer zeigt: 63 Prozent der befragten Unternehmen sind mit der Arbeit der Bundesregierung (eher) unzufrieden. Im Vorjahr lag dieser Wert noch bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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