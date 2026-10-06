Furcht vor der KI-Blase, geopolitische Spannungen, Staatsschulden, Krieg und Inflation: Angesichts zahlreicher Krisenherde rücken Sachwerte stärker in den Fokus. "Mittelfristig bieten Metalle attraktive Chancen, getragen von einer robusten Weltkonjunktur und steigenden Infrastrukturausgaben", sagt Thorsten Fischer, Managing Director und Head of Portfolio Management bei Moventum AM. Der Goldpreis hat in den vergangenen Monaten nach seinem Rekordhoch von knapp 5.600 Dollar je Feinunze eine deutliche Korrektur durchlaufen. Auch das abgelaufene Quartal war von spürbarer Volatilität geprägt: So lag das Edelmetall zwischenzeitlich mehr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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