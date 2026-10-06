EQS-News: Myrtle.ai / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

VOLLO von myrtle.ai stellt neue STAC-ML-Rekorde bei der Gradienten-Boosting-Baum-Inferenz auf



06.10.2026 / 13:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Eine p99-Latenz von unter 2 µs und bis zu 50 Millionen Inferenzoperationen pro Sekunde in geprüften Benchmarks wurden heute auf dem STAC Summit in London vorgestellt CAMBRIDGE, England, 6. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- myrtle.ai gab heute bekannt, dass sein VOLLO-Inferenzbeschleuniger bei den STAC-ML Markets (Inference)-Benchmarks für Gradient-Boosted Trees neue Rekorde aufgestellt hat: Die Latenz im 99. Perzentil wurde um mehr als 30 % gesenkt und der Durchsatz gegenüber den bisherigen Bestwerten um mindestens das Fünffache gesteigert. Die von STAC geprüften Ergebnisse wurden heute auf dem STAC-Gipfel in London vorgestellt. Auf einem AMD Alveo V80LL Compute Accelerator in einem Blackcore ICON 3132-SM+ Server erreichte VOLLO bei allen drei Modellen p99-Latenzen von unter 2 Mikrosekunden. Das kleinste Modell bewältigte 50 Millionen Inferenzoperationen pro Sekunde bei einer p99-Latenz von nur 1,77 µs. Im elektronischen Handel wirkt sich die Zeitspanne zwischen dem Eintreffen der Marktdaten und der Entscheidungsfindung unmittelbar auf die Renditen aus. Dank der geringen, deterministischen Latenz können Unternehmen größere und präzisere Modelle einsetzen, ohne den Anschluss an den Markt zu verlieren, sodass die Modellqualität nicht mehr zugunsten der Geschwindigkeit geopfert werden muss. "Handelsunternehmen wollen immer leistungsfähigere Modelle einsetzen, ohne dabei an Geschwindigkeit einzubüßen, und diese Ergebnisse zeigen, dass dies möglich ist. Entwickler können nun ihre eigenen Modelle auf VOLLO testen, ohne über FPGA-Kenntnisse verfügen zu müssen, und sich selbst von den Vorteilen überzeugen", sagte Peter Baldwin, CEO von myrtle.ai. Nach den im April bekannt gegebenen Ergebnissen des STAC Tacana hält VOLLO nun die Rekorde für die deterministische Latenz sowohl bei Entscheidungsbäumen als auch bei neuronalen Netzen. Es hat sich bereits in der Praxis bewährt: In Hunderttausenden von Stunden Live-Handel hat es für viele der weltweit führenden Handelsunternehmen Alpha generiert. Dank seiner Modellflexibilität hat es sich zudem zu einer bevorzugten Plattform in den Bereichen Telekommunikation, Netzwerksicherheit und Verteidigung entwickelt. STAC-ML Markets (Inference) ist der technologische Referenzstandard für die Durchführung von Inferenzberechnungen auf Basis von Echtzeit-Marktdaten. Es wurde von Quants und Technologen führender Finanzunternehmen entwickelt und liefert Berichte über die Leistung, die Ressourceneffizienz und die Qualität jedes Technologie-Stacks, auf dem die bereitgestellten Modelle ausgeführt werden können. Die vollständigen Ergebnisse finden Sie im STAC-Bericht (SUT-ID MRTL2026905) unter www.STACresearch.com/MRTL2026905 . ML-Entwickler können bereits heute auf VOLLO testen, wie ihre eigenen Modelle abschneiden würden, ohne dass dafür FPGA-Tools oder Fachwissen erforderlich sind. Besuchen Sie myrtle.ai/vollo-trees, oder wenden Sie sich an , vollo@myrtle.ai . Informationen zu myrtle.ai Myrtle.ai ist ein KI-/ML-Softwareunternehmen, das Inferenzbeschleuniger mit extrem geringer Latenz für FPGA-basierte Plattformen aller führenden FPGA-Anbieter anbietet. Die Beschleuniger des Unternehmens kommen unter anderem in den Bereichen Finanzhandel, Mobilfunk, LLMs, Sprachverarbeitung und Empfehlungssysteme zum Einsatz. VOLLO, VOLLO Accelerator und das VOLLO-Logo sind eingetragene Marken von myrtle.ai. "STAC" und alle STAC-Bezeichnungen sind Marken oder eingetragene Marken des Strategic Technology Analysis Center, LLC. AMD, das AMD-Arrow-Logo, Alveo und Kombinationen daraus sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/vollo-von-myrtleai-stellt-neue-stac-ml-rekorde-bei-der-gradienten-boosting-baum-inferenz-auf-302898936.html



06.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News