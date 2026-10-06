Die Siemens-Energy-Aktie bleibt im Konsolidierungsmodus gefangen und hat seit dem Rekordhoch von Ende April bei 191,66 € gut -24% an Wert eingebüßt. Dabei wurden zahlreiche Unterstützungen durchbrochen, zuletzt kam es sogar zu einem sogenannten Todeskreuz. Anleger stellen sich die Frage: Ist die aktuelle Schwächephase eine Chance oder ein Warnsignal? Gasturbinen-Megadeal trifft auf KI-Boom Fundamental sprechen derzeit einige Argumente dafür, dass ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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