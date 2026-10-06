Die Münchener-Rück-Aktie konnte sich von ihrem Kurseinbruch bis Juni auf rund 440 € nur teilweise erholen. Am Dienstag notiert sie aktuell bei knapp 510 €. Damit stellt sich für Anleger die Frage: Bietet der Kursrückgang inzwischen wieder eine attraktive Einstiegschance oder drohen weitere Rückschläge? Steigende Zinsen als Ertragsfaktor Neben den Versicherungsprämien bilden die Kapitalerträge eine wichtige Säule des Geschäftsmodells. Die Münchener ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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