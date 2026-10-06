Ein kleiner Hoffnungsschimmer zeigt sich bei der Vonovia-Aktie, mehr bislang aber auch nicht. In meiner Analyse vom Freitag hatte ich nach dem Bruch von 16,90 € weiterhin Kurse im Bereich um 15 € favorisiert. Dieser Abwärtsimpuls blieb zunächst aus und mit aktuell 17,03 € versucht der Titel stattdessen, die kurzfristige Abwärtstrendlinie zu überwinden. Selbst wenn dieser Befreiungsschlag gelingt, dürfte das Erholungspotenzial zunächst begrenzt bleiben. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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