Goldproduktion auf Rekordniveau: Jetzt soll sich der Ausstoß verdoppeln

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Aguia Resources meldet für sein Santa-Barbara-Projekt in Kolumbien einen neuen Produktionsrekord. Im September seien aus 105 Tonnen Erz 36,75 Feinunzen Gold gewonnen worden, nach rund 32 Unzen im Vormonat. Der Bruttoerlös habe 218.000 AUD erreicht. Damit hätten die Einnahmen erstmals die Betriebs- und Verwaltungskosten des Unternehmens in Kolumbien gedeckt.

Aguia Resources meldet für sein Santa-Barbara-Projekt in Kolumbien einen neuen Produktionsrekord. Im September seien aus 105 Tonnen Erz 36,75 Feinunzen Gold gewonnen worden, nach rund 32 Unzen im Vormonat. Der Bruttoerlös habe 218.000 AUD erreicht. Damit hätten die Einnahmen erstmals die Betriebs- und Verwaltungskosten des Unternehmens in Kolumbien gedeckt.

Rekord bei weiterhin kleinen Mengen

Das geförderte Erz enthielt nach Angaben von Aguia durchschnittlich 10,88 Gramm Gold je Tonne. Ein zuletzt untersuchtes Los habe sogar 12,75 Gramm je Tonne erreicht. Solche Werte gelten im Goldbergbau als hoch, allerdings arbeitet Santa Barbara bislang in kleinem Maßstab. CEO Timothy Hosking erklärte, die rund 37 Unzen seien noch ein bescheidenes Volumen. Die erreichten Gehalte und Gewinnungsraten zeigten nach seiner Einschätzung jedoch, welchen Beitrag ein größerer Betrieb leisten könnte.



Der September setzt die Verbesserung der vergangenen Monate fort. Im Juni hatte Aguia aus 100 Tonnen Erz 392,2 Gramm beziehungsweise rund 12,6 Feinunzen Gold gewonnen. Im September waren es 1.143,07 Gramm beziehungsweise 36,75 Feinunzen. Zusätzlich fielen 2.124 Gramm zahlbares Silber an.