Goldproduktion auf Rekordniveau: Jetzt soll sich der Ausstoß verdoppeln

Anzeige / Werbung
Aguia Resources meldet für sein Santa-Barbara-Projekt in Kolumbien einen neuen Produktionsrekord. Im September seien aus 105 Tonnen Erz 36,75 Feinunzen Gold gewonnen worden, nach rund 32 Unzen im Vormonat. Der Bruttoerlös habe 218.000 AUD erreicht. Damit hätten die Einnahmen erstmals die Betriebs- und Verwaltungskosten des Unternehmens in Kolumbien gedeckt.
Aguia Resources meldet für sein Santa-Barbara-Projekt in Kolumbien einen neuen Produktionsrekord. Im September seien aus 105 Tonnen Erz 36,75 Feinunzen Gold gewonnen worden, nach rund 32 Unzen im Vormonat. Der Bruttoerlös habe 218.000 AUD erreicht. Damit hätten die Einnahmen erstmals die Betriebs- und Verwaltungskosten des Unternehmens in Kolumbien gedeckt.
Rekord bei weiterhin kleinen Mengen
Das geförderte Erz enthielt nach Angaben von Aguia durchschnittlich 10,88 Gramm Gold je Tonne. Ein zuletzt untersuchtes Los habe sogar 12,75 Gramm je Tonne erreicht. Solche Werte gelten im
Goldbergbau als hoch, allerdings arbeitet Santa Barbara bislang in kleinem Maßstab. CEO Timothy Hosking erklärte, die rund 37 Unzen seien noch ein bescheidenes Volumen. Die erreichten Gehalte und
Gewinnungsraten zeigten nach seiner Einschätzung jedoch, welchen Beitrag ein größerer Betrieb leisten könnte.
Der September setzt die Verbesserung der vergangenen Monate fort. Im Juni hatte Aguia aus 100 Tonnen Erz 392,2 Gramm beziehungsweise rund 12,6 Feinunzen Gold gewonnen. Im September waren es 1.143,07 Gramm beziehungsweise 36,75 Feinunzen. Zusätzlich fielen 2.124 Gramm zahlbares Silber an.
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)