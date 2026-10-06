Berlin (ots) -Der neue Landtag von Sachsen-Anhalt hat in seiner konstituierenden Sitzung Tobias Rausch zum Landtagspräsidenten gewählt. Tobias Rausch vereinigte dabei nicht nur die Stimmen der AfD und des BSW, sondern erhielt auch Unterstützung aus den Reihen der CDU-Fraktion. Diese Wahl ist eine historische Premiere - erstmalig in der Geschichte der Bundesrepublik stellt die Alternative für Deutschland einen Landtagspräsidenten. Damit ist die Brandmauer in Magdeburg endgültig gefallen. Die AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla und Alice Weidel gratulieren Tobias Rausch zur Wahl:"Zum ersten Mal stellt die AfD mit Tobias Rausch den Landtagspräsidenten in Sachsen-Anhalt - ein historischer Schritt und eine Premiere für ganz Deutschland. Wir danken der von Oliver Kirchner und Ulrich Siegmund geführten AfD-Fraktion sowie den Abgeordneten des BSW und der CDU für dieses klare Votum.Dass Abgeordnete anderer Fraktionen für Tobias Rausch gestimmt haben, ist nicht nur ein Vertrauensbeweis in seine fachliche und persönliche Kompetenz. Es zeigt vor allem, dass man in Magdeburg bereit ist, den Wählerwillen zu akzeptieren und zu einer konstruktiven, sachbezogenen Zusammenarbeit im Parlament zurückzufinden. Damit kehrt in Sachsen-Anhalt ein Stück weit politische Normalität ein. Ein überragender Wahlsieger stellt nach parlamentarischer Gepflogenheit nun einmal den Landtagspräsidenten. Die jahrelange Ausgrenzung unserer Partei hat heute endlich ein Ende gefunden.Wir wünschen Ulrich Siegmund ein ebenso erfolgreiches Ergebnis bei der anstehenden Wahl zum Ministerpräsidenten. Mit Blick auf Mecklenburg-Vorpommern, wo unsere Partei ebenfalls eindeutig die Landtagswahl gewonnen hat, sollte die AfD natürlich auch den Landtagspräsidenten stellen. Wir appellieren deshalb an die anderen Fraktionen in Schwerin, sich als Demokraten an die parlamentarischen Gepflogenheiten zu halten."Pressekontakt:Alternative für DeutschlandBundesgeschäftsstelleEichhorster Weg 80 / 13435 BerlinTelefon: 030 - 220 23 710E-Mail: presse@afd.deOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110332/6365930