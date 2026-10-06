DAX knackt 25.500 - startet jetzt die nächste Rally-Welle?

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Die Woche steht bisher im Zeichen der Aufwärtsbewegungen. Unser Dax setzt seine Erholung der vergangenen Handelstage damit weiter fort. Nachdem der Index in der Vorwoche noch bis auf 24.831 Punkte zurückgefallen war, etablierte sich von diesem Niveau aus ein kurzfristiger Aufwärtstrend. Dieser setzte sich auch zum heutigen Handelsstart fort. Bereits vorbörslich zeigte sich der Dax deutlich stärker und der Dax-Future stieg am Morgen zeitweise bis auf knapp 25.500 Punkte. Damit war die Handelsrichtung zunächst klar vorgegeben. Gerade im Abgleich mit den US-Indizes, die ich mir immer am Morgen genauer ansehe und heute auch diese Korrelation zunächst in den Vordergrund rückte.

Nach der Xetra-Eröffnung konnte der Dax an diese positiven Vorgaben anknüpfen und schnell über die Marke von 25.350 Punkten steigen. Im Livetrading konzentrierten wir uns daher vordergründig auf die Long-Seite, welche nach einer Konsolidierung wieder interessant sein kann. Sehr zügig bot sich ein entsprechender Einstieg in Trendrichtung an der kurzfristigen Aufwärtstrendlinie an. Gerade in solchen Marktphasen zeigt sich, wie wichtig es ist, nicht gegen eine bereits etablierte Bewegung zu handeln, sondern zunächst die übergeordnete Richtung zu bestimmen und auf einen geeigneten Einstieg zu warten. Der Move konnte sogar ein neues Tageshoch abbilden, bevor wir erneut an die Konsolidierungszone um 25.440 Punkte zurückfielen. Ab dort stand eine erneute Entscheidung auf der Agenda.

Im weiteren Verlauf wechselten wir auf die Wall Street und analysierten insbesondere den Nasdaq 100. Der Technologieindex setzte seine Rekordjagd fort und markierte zum Wochenauftakt erneut ein Allzeithoch. Unterstützt wurde die Bewegung weiterhin von der Stärke der großen Technologie- und KI-Aktien sowie von einer insgesamt robusten US-Konjunktur. Denn auch die Erwartung an die weitere Geldpolitik der US-Notenbank hat sich wieder deutlich verändert. Nach den jüngsten Arbeitsmarktdaten ist eine Zinserhöhung bereits im Oktober wesentlich unwahrscheinlicher geworden. Noch vor einer Woche wurde die Wahrscheinlichkeit dafür am Terminmarkt mit rund 64 Prozent eingepreist, inzwischen sind es nur noch rund 24 Prozent. Stattdessen richtet sich der Blick zunehmend auf die Fed-Sitzung im Dezember, für die eine weitere Zinserhöhung weiterhin mehrheitlich erwartet wird.

Für den Nasdaq 100 ergibt sich daraus derzeit eine interessante Konstellation: Die US-Wirtschaft zeigt sich insgesamt weiterhin robust genug, um die Gewinnerwartungen der Unternehmen zu stützen, während gleichzeitig der unmittelbare Druck auf die Fed für eine Zinserhöhung im Oktober nachgelassen hat. Diese Kombination aus Konjunkturhoffnung, anhaltender KI-Phantasie und zunächst etwas weniger Zinsdruck sorgte für weiteren Rückenwind bei den Technologiewerten und führte den Nasdaq 100 bereits vorbörslich direkt an das Rekordniveau heran.

Damit war auch der Dax nach "oben" spannender geworden, die Konsolidierungszone um 25.440 bot genug Unterstützung, um den Index zum Ende des Webinars wieder an das Tageshoch zu führen. Im Nachgang fiel sogar die 25.500 und damit entstand ein weiteres neues Hoch im intakten Aufwärtstrend.

Nächster Trader's Circle dann wieder am Donnerstag. Melde Dich gern hierzu an:

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